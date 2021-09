Luca Onestini sorpreso dalla rissa: la squalifica – VIDEO

Al reality show spagnolo non se la passano proprio bene e Luca Onestini si trova di fronte ad una rissa in diretta

In Spagna accade questo durante la puntata serale di Secret Story ✈️ pic.twitter.com/1sYmivgSdT — trashtvstellare (@trashtvstellare) September 29, 2021

Nel corso dell’ultima puntata di Secret Story andata in onda in Spagna, Luca Onestini si è trovato nel bel mezzo di una rissa. Le liti del Grande Fratello VIP non sono nulla in confronto a quanto sta accadendo alla TV iberica che, in onda, ha assistito ad una zuffa.

In particolare, ad un certo punto della puntata, la concorrente Sofía Cristo ha improvvisamente perso le staffe aggredendo, prima verbalmente e poi fisicamente, il compagno di avventura Miguel Frigenti.

Luca Onestini, rissa a Secret Story: cos’è successo

Tutto è iniziato quando Sofía ha provato a spiegare di non apprezzare alcuni atteggiamenti del compagno d’avventura Miguel e quest’ultimo, in maniera piuttosto provocatoria, ha cominciato a girare per la casa tappandosi le orecchie e canticchiando. Così la concorrente ha iniziato a lamentarsi con altre coinquiline, tra cui Lucía Parientes che ha provato a far ragionare la Cristo e placare gli animi.

A nulla è servito il tentativo di calmare la concorrente, ormai molto stizzita dall’atteggiamento di Miguel che, presa dall’esasperazione, si è scagliata contro il concorrente. Dato che tutti gli altri concorrenti della casa erano lì, al momento dell’accaduto, anche Luca Onestini si è trovato in mezzo ai tafferugli da cui è rimasto particolarmente sconvolto.