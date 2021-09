Calciomercato Milan, colpo clamoroso: i rossoneri guardano in Serie A

Calciomercato Milan, i rossoneri starebbero pensando al clamoroso colpo direttamente dalla Serie A. C’è un indizio

Dopo la sconfitta in casa contro l’Atletico Madrid, per il Milan di Stefano Pioli è tempo di rimboccarsi le maniche e pensare alla delicata sfida di domenica sera allo Gewiss Stadium contro l’Atalanta. Buone notizie da Milanello, con Kjaer che torna arruolabile e Messias finalmente in gruppo.

Intanto, la dirigenza continua a lavorare anche in ottica calciomercato. Ci sono alcune questioni che stanno tenendo banco. Dai rinnovi di contratto ai possibili rinforzi, passando per le cessioni degli esuberi. Nelle ultime ore, un indizio ha fatto scatenare l’entusiasmo dei fan: si parla dell’acquisto di un top player dalla Serie A.

Calciomercato Milan, l’arrivo di Chiesa è quotato da Sisal

Ad oggi, non si può ancora parlare di un vero e proprio indizio di mercato, ma i tifosi del Milan già stanno iniziando a sognare. Federico Chiesa sta letteralmente trascinando la Juventus in questo inizio di stagione, dopo essere risultato determinante anche durante gli Europei con l’Italia. Su di lui sono inevitabilmente finiti gli occhi di diversi top club europei, come il Chelsea e il Liverpool.

Tra le quotazioni di Sisal per il trasferimento, a sorpresa, c’è però anche il Milan dato a 20.00. Già due anni fa si parlò con insistenza di un suo possibile trasferimento in maglia rossonera, salvo poi andare alla Juventus. Che sia questa la volta buona? Molto difficile al momento, visto il prezzo del giocatore e il suo rendimento.