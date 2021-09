Raffaella Fico, guai fuori dalla Casa: parla l’ex del suo fidanzato

La relazione inaspettata di Raffaella Fico ha fatto discutere molto e non è tardata ad arrivare la risposta dell’ex dell’attuale fidanzato

Raffaella Fico sembra aver ritrovato l’amore, anche se nessuno ne era a conoscenza fino alla puntata d’apertura del Grande Fratello VIP in cui lei ha ammesso di essere fidanzata. Infatti, quando Adriana Volpe l’ha punzecchiata in merito ad un interessamento di Alex Belli, la showgirl partenopea ha subito messo le mani avanti ammettendo di essere impegnata.

La notizia ha sconvolto tutti, compreso il padrone di casa, Alfonso Signorini, che non era per niente a conoscenza della relazione dell’ex di Balotelli. Il conduttore non è parso infastidito, anzi, ha ammesso: “Sappiamo che le dinamiche più interessanti le creano sempre coloro che sono fidanzati” e si è rassegnato alla rivelazione arrivata in un secondo momento.

Raffaella Fico e Piero Neri: parla l’ex fidanzata di lui

I giornali di gossip si sono subito attivati per saperne di più sulla storia della showgirl partenopea e sono riusciti a risalire all’ex fidanzata di Piero Neri che ha confessato qualcosa di assurdo ai microfoni di Chi: “O la sta prendendo in giro o stanno mentendo entrambi”.

Il motivo è ben presto spiegato da Valentina Colombi, questo il nome dell’ex fidanzata: “Lui sostiene di essere innamorato di questa Raffaella quando invece fino a un mese e mezzo fa si scriveva e sentiva con me e mi sussurrava parole importanti”. Addirittura, sembrerebbe che lui le abbia proposto una vacanza insieme in Sardegna: “Non ci sono andata, anche se lui continuava a ribadire che avrebbe fatto di tutto perché mi voleva riconquistare, voleva stare con me”.