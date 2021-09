Barbara d’Urso, lacrime di commozione: c’entra il figlio Emanuele

Non è la prima volta che Barbara d’Urso si spende sui social per suo figlio Emanuele, motivo di grande orgoglio per la conduttrice

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Barbara d’Urso (@barbaracarmelitadurso)

“I figli… so’ pezzi ‘e core” recitava Mario Merola e la partenopea Barbara d’Urso ne sa qualcosa sul bene prezioso che è la famiglia. Sempre vissuta con certi principi e valori, la conduttrice di Canale 5 ha voluto dedicare un nuovo post commovente a suo figlio Emanuele, il secondogenito.

Su Instagram, infatti, non ha perso occasione per augurargli un buon compleanno con una dedica strappalacrime: “Ed eccolo l’unico altro vero punto di felicità perfetta e totale. Ore 00:10 del 29 settembre. TU. Il ribelle col cuore grande che corre rigorosamente da solo, vince e mi fa camminare a testa alta. Io, tu e Giammauro uniti ed indivisibili: noi tre, l’amore puro. Ti Amo. Mamma”.

Barbara d’Urso ed il valore della famiglia

Oggi vediamo una donna in carriera sulle reti Mediaset, ma da bambina Barbara d’Urso ha sofferto molto ed ha dovuto farsi strada da sola. Più volte, quando si è trovata dall’altro lato della poltrona ad essere intervistata, la conduttrice partenopea non ha mai nascosto la sofferenza della sua infanzia.

La prima di 5 fratelli, Barbara d’Urso partì alla volta di Milano per cercare fortuna nel mondo dello spettacolo -nonostante la disapprovazione di papà Rodolfo– dopo aver perso, a 11 anni, la mamma Vera. È soltanto più tardi che la piccola napoletana è riuscita a ricucire i rapporti con il padre, grazie soprattutto alla nuova compagna, Wanda, che ha fatto da ponte tra i due.