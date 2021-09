Vodafone, aumentano i costi delle offerte: che batosta per i clienti

Ancora brutte notizie per i clienti Vodafone. L’operatore telefonico ha annunciato altre rimodulazioni a partire da novembre

Non c’è pace per i clienti Vodafone mobile. Come riportato dagli esperti di MondoMobileWeb, a partire dal 1° novembre 2021 entreranno in vigore alcune rimodulazioni. Il che vuol dire, aumento del canone mensile per usufruire di determinate offerte.

Si parla di un costo che potrebbe salire fino a 1,99 euro al mese. La comunicazione ufficiale verrà inviata via SMS dal provider stesso a tutti gli utenti interessati, da oggi martedì 28 settembre e fino al 1° ottobre prossimo. Ci sono alcune alternative proposte da Vodafone, come la possibilità di attivare Giga di traffico internet aggiuntivi per 12 mesi chiamando il 42590 tra il 5 e il 31 ottobre 2021.

Vodafone, aumentano i costi delle offerte: l’avviso e il diritto di recesso

A partire da oggi martedì 28 settembre, moltissimi utenti Vodafone con offerte mobile attive sulla propria SIM stanno ricevendo un avviso via SMS. “Teniamo al miglioramento della rete mobile. L’obiettivo è quello di soddisfare la crescente esigenza di connessione nel Paese e, per offrire un servizio sempre più performante, a partire dal 1° novembre 2021 il costo di alcune offerte ricaricabili aumenterà di 1,99 euro al mese” si legge, e poi continua: “I clienti interessati dalla modifica avranno la possibilità di attivare giga aggiuntivi in regalo per 12 mesi chiamando il 42590“.

Come previsto dalla legge, comunque, ogni utente potrà esercitare il diritto di recesso gratuito della promo, passando ad un altro operatore senza pagare penali o costi di disattivazione. Bisogna però muoversi per tempo, entro la data stabilita del 31 ottobre 2021.