Una delle coppie più amate di Temptation Island ha divulgato una notizia che ha sconvolto tutti, quella relativa alla loro separazione.

L’ultima edizione di Temptation Island Vip è andata in onda il 2019 e in quell’anno la coppia che più di tutte aveva entusiasmato il pubblico per l’amore che li legava era quella formata da Chiara Esposito e Simone Bonaccorsi. La coppia – che nel villaggio delle tentazioni ha avuto più di qualche problema ma è uscita indenne- sembrava più che mai unita e affiatata ma nelle ultime settimane si è arrivati alla rottura definitiva.

A dare l’annuncio è stata la bionda modella su Instagram, che ha motivato così la separazione da Simone: “Quando non ci sentiamo più felici non bisogna restare nello stesso posto”. L’ex Professoressa de L’Eredità non stava più bene accanto a Simone e nonostante il profondo legame ha preferito troncare questa relazione che andava avanti da più di quattro anni.

Temptation Island, la notizia ha sconvolto tutti: amatissima coppia si dice addio

Se l’ex Professoressa de L’Eredità ha speso delle parole in merito, nessun commento da parte di Bonaccorsi, che per il momento si è trincerato dietro un silenzio assordante. La rottura di questa relazione è stato un colpo basso anche per i followers di entrambi. Tutti li amavano e conoscevano la loro storia.

Chiara Esposito e Simone Bonaccorsi, come tutti ricorderanno, si sono conosciuti da giovanissimi durante un concorso di bellezza, quando lei aveva appena 14 anni e lui 17. Un colpo di fulmine per entrambi ma dopo cinque mesi Chiara ha deciso di mollare Simone per dedicarsi agli studi. Qualche anno dopo, durante una vacanza in Sicilia con la sua famiglia, Chiara ha rivisto Simone e i due hanno voluto riprovarci.