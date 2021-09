Instagram, bloccato il video di Tommaso Stanzani e Martina Miliddi: il motivo – VIDEO

Instagram rimuove a gran sorpresa un video pubblicato da Tommaso Stanzani sul proprio profilo: il motivo sorprende tutti

A grande sorpresa per Tommaso Stanzani, nella giornata di ieri, Instagram gli ha bloccato il video di un balletto con Martina Miliddi. Stando alle linee guida stabilite dal servizio di rete sociale statunitense i due ex allievi ballerini di Amici 20, nella coreografia ballata sulle note di Doja Cat, non avrebbero rispettato le direttive mostrando “atti sessuali“.

A lasciare interdetto Tommaso Stanzani il fatto che il video sia stato eliminato solo ed esclusivamente dal suo profilo. Difatti, lo stesso è stato pubblicato anche dalla Miliddi e attualmente è ancora presente sul suo account di Instagram. Ciò significa che il povero ballerino è stato segnalato da qualche utente.

Stanzani, Instagram rimuove un video dal profilo del ballerino: era una coreografia ballata con Martina Miliddi

A parte il piccolo inconveniente con Instagram che gli ha rimosso un video pubblicato sul proprio account, questo per Tommaso Stanzani è un periodo particolarmente felice sia in amore che professionalmente parlando. Dopo la partecipazione alla scuola di Amici 20, il talent show ideato e condotto da Maria De Filippi, il giovane ballerino bolognese è riuscito ad approdare sul palco di Battiti Live dove ha riscosso un enorme successo.

Ad oggi, Stanzani ha rivelato che sta ricevendo diverse proposte lavorative che gli interessano. Difatti, presto dovrebbe tornare anche in Tv con un nuovo programma. Dunque, a breve per lui potrebbero aprirsi interessanti prospettive nel mondo dello spettacolo, magari anche come presentatore. Non ci resta che attendere per conoscere i prossimi impegni lavorativi del talentuoso ballerino.