“Da grande” avrebbe dovuto segnare una svolta per l’ammiraglia Rai, ma l’insuccesso della nuova trasmissione con Cattelan ha generato il caos

In molti immaginavano un grande debutto sull’ammiraglia Rai per l’ex conduttore sky Alessandro Cattelan al timone del nuovo show televisivo “Da grande” e invece è stato un vero insuccesso tanto da generare il caos in Rai. Le prime due puntate andate in onda hanno registrato risultati insoddisfacenti in termini di ascolti. Il primo appuntamento con Cattelan ha raggiunto solo il 12,7% di share mentre il secondo il 12%.

Ancora una volta è Dagospia a raccontare i retroscena dopo il flop di ‘Da grande’: “L’ad avrebbe però fatto un salto dalla sedia di fronte ai costi. L’operazione Cattelan in due puntate sarebbe costata ben oltre i due milioni di euro. Una cifra importante in un momento in cui a tutti i lavoratori interni vengono chiesti sacrifici, con alcuni programmi di servizio pubblico a rischio”.

Stando a quanto spiega il portale diretto da Roberto D’Agostino, Dagospia, dietro il silenzio di Fuortes (amministratore delegato Rai), nonostante non abbia colpe, si celerebbe un grande fastidio per come sono andate le cose con il nuovo programma condotto da Alessandro Cattelan.

Da grande, il nuovo show in onda sulla rete ammiraglia della Tv di Stato genera il caos in Rai

Come si legge ancora su Dagospia, l’insuccesso di ‘Da grande’ potrebbe fare adesso una nuova vittima, Stefano Coletta: “Il suo bis ora sembra davvero difficile da immaginare. Il vicedirettore Claudio Fasulo non avrebbe gestito la situazione in modo consono, questo filtra dal settimo piano, e in maniera clamorosa la sua presenza all’Eurovision non sarebbe così certa”.

E proprio a tal proposito il giornalista Giuseppe Candela ha twittato in queste ore: “Il flop di Da grande allontana Coletta da Rai1. A sorpresa la presenza di Fasulo non è più certa all’Eurovision. Era già tutto pronto per Da grande”. Intanto raggiunto da Repubblica, Cattelan ha dichiarato che se si tornasse indietro nel tempo, rifarebbe quasi tutto allo stesso modo.