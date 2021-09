Il bomber rossonero è stato colpito da un lutto improvviso. La dedica di Zlatan è commovente.

Lutto improvviso per Zlatan Ibrahimovic. Il bomber del Milan ha dovuto salutare per l’ultima volta il suo carissimo amico Freddie Fu, uno specialista di medicina dello sport e chirurgia ortopedica. Era il capo del Dipartimento di Chirurgia Ortopedica dell’Università di Pittsburgh, Pennsylvania, e aveva operato diverse volte Ibra. Lo svedese difatti ha voluto ricordarlo esprimendo tutta la sua gratitudine nei suoi confronti: “Se sono ancora al top è merito suo, gli devo tutto”.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Dean Berta Viñales, il cugino di Maverick è morto a Jerez dopo un incidente in gara

Zlatan Ibrahimovic colpito da un lutto improvviso: “Ti devo tutto”

Freddie Fu, come è facile dedurre, non ha operato solo Zlatan Ibrahimovic, bensì le sue mani hanno aiutato diversi atleti a riprendersi dagli infortuni. Per questo motivo, la morte di colui che è considerato il numero uno della chirurgia ortopedica mondiale, ha scosso l’intero mondo dello sport.

Zlatan Ibrahimovic in modo particolare, come già accennato nei versi precedenti, si è affidato diverse volte alle mani del chirurgo cinese, a cui ha dedicato un pensiero carico di gratitudine, pubblicando una foto sui social: “Freddie Fu ha dato una seconda possibilità alla mia carriera. Sono ancora al top solo grazie a lui. Gli devo tutto. Grazie Freddie Fu. Riposa in pace”.