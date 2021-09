Royal Family, Harry e Meghan non badano a spese: quanto è costato il loro viaggio

Harry e Meghan continuano il loro viaggio a New York senza badare a spese: ecco quanto hanno speso i due componenti della Royal Family

Il Principe Harry e Meghan Markle sono in viaggio a New York ed i costi del loro tour sono stati ben presto resi noti da Leggo. Tanto per iniziare, la coppia ha deciso di alloggiare presso l’albergo a 5 stelle da 1.5000 euro a notte, il Carlyle Hotel, nell’Upper East Side. L’albergo è molto gradito alla Royal Family, non è la prima volta che ci alloggia un membro della Famiglia Reale: oltre ad essere il preferito di Lady Diana, ci hanno soggiornato anche Carlo e Camilla nel 2005, e Kate e William, nel 2014.

LEGGI ANCHE > > > Kate Middleton sconvolta dal lutto improvviso: il suo tweet



NON PERDERTI > > > Regina Elisabetta, la decisione sconvolge tutti: mai visto nulla di simile!



LEGGI ANCHE > > > Regina Elisabetta, grandissima emozione a Buckingham Palace: annuncio ufficiale!

Royal Family, gli abiti di Harry e Meghan ad una conferenza

Harry e Meghan hanno viaggiato verso New York e fatto tanta beneficenza, inoltre sono sono stati presenti ad una conferenza in occasione del concerto Global Citizen Live di Central Park. Durante quest’ultima hanno discusso sull’equità della distribuzione di vaccini asserendo: “Questa pandemia è una crisi umanitaria. Abbiamo quello che serve per vaccinare il mondo intero, e la distribuzione dei vaccini è una questione che riguarda i diritti umani. Crediamo che la sopravvivenza non deve dipendere da dove sei nato”.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE > > > Michael Jordan, arrestato il figlio Jeffrey: il motivo

Per farlo, la mamma di Archie e Lilibet ha indossato un meraviglioso abito bianco firmato Valentino da 4.500 dollari e indossato gioielli di Cartier per un totale di 35mila dollari.