F1 Gp di Russia, streaming gratis: dove vedere la gara in diretta

Tutto pronto per 15esimo turno della F1 di scena in Russia. Andiamo a vedere dove seguire la gara in diretta ed in streaming gratis.

La F1 torna in pista con il Gran Premio di Russia. Nel circuito di Sochi a scattare dalla prima posizione in griglia ci sarà Lando Norris, che ha conquistato la prima pole position in carriera. Alle sue spalle l’ottimo Carlos Sainz Jr. a bordo della Ferrari, mentre ad aprire la seconda fila ci penserà la sorprendente Williams di George Russell seguito dalla Mercedes di Lewis Hamilton. Il sette volte campione del mondo, infatti, ha sbagliato la strategia negli ultimi minuti della Q3. A partire dalla quinta posizione in griglia ci sarà il vincitore di Monza Daniel Ricciardo con la sua McLaren, affiancato da un ottimo Fernando Alonso con la sua Alpine.

Solamente settima la seconda Mercedes di Valtteri Bottas, che dovrà difendersi dagli attacchi della Aston Martin di Lance Stroll. A chiudere la Top 10 ci saranno Sergio Perez con la Red Bull ed Esteban Ocon con la seconda Alpine. Partiranno dal fondo Charles Leclerc e Max Verstappen penalizzati dopo il cambio della Power Unit. Andiamo a vedere dove seguire in diretta e streaming gratis il 15esimo appuntamento stagionale della F1 di scena in Russia.

F1 Gp di Sochi, streaming gratis: Sky o TV8?

Here's how the drivers will line up at Sochi for Sunday's Russian Grand Prix 👀 And it's set up to be a bit of a classic 🍿#RussianGP #F1 pic.twitter.com/MMy52y6vtC — Formula 1 (@F1) September 25, 2021

Alle ore 14:00 partirà il quindicesimo appuntamento stagionale della F1, con il Gran Premio di Russia, andiamo a vedere dove seguire il gran premio in streaming gratis ed in diretta TV. Come sempre la Formula 1 è in esclusiva su Sky Sport, che la trasmetterà sul canale dedicato Sky Sport Formula 1. Inoltre tutti gli abbonati Sky potranno seguire la gara in streaming gratis sulle piattaforme SkyGo e Now Tv.

Per tutti gli appassionati abbonati a Sky sarà possibile seguire la gara anche su Sky Go, servizio streaming della pay-tv. Il servizio è disponibile per tutti i device mobili: laptop, smartphone e tablet. Per accedere basterà inserire le proprie credenziali e selezionare il canale dedicato.

Inoltre anche quest’anno Sky offrirà la Formula 1 anche sulla piattaforma Now, solitamente dedicata alle serie televisive. Tutti i nuovi clienti della piattaforma potranno usufruire di un mese di prova gratuito. Una volta scaduto il mese di prova, starà all’utente decidere se attivare o meno il servizio streaming a 9,99€ al mese. Per usufruire del servizio basterà una connessione internet, visto che la piattaforma è disponibile per tutti i device mobili.