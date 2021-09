GF Vip 6, arriva l’attacco di Tommaso Zorzi: il suo messaggio conquista il web – FOTO

Nuovo attacco di Tommaso Zorzi al GF Vip 6. Il vincitore dell’ultima edizione non le manda a dire e le sue parole conquistano i social.

Non si fermano le polemiche riguardanti il GF Vip 6, con addirittura il presentatore Alfonso Signorini che finisce nell’occhio del ciclone. Una settimana fa il conduttore aveva dichiarato guerra ai bacchettoni del Web, annunciando che questa edizione non ci saranno le stesse penalità viste nelle passate stagioni. Ma stavolta a scatenare la polemica non è uno scivolone bensì di un gioco organizzato dalla produzione.

Infatti la settimana scorsa la trasmissione ha invitato i concorrenti a scegliere n pregio e un difetto per ognuno degli altri inquilini della Casa. Gli aggettivi però sono stati scelti dai produttori, con Katia Ricciarelli che si è molto offesa perché tre persone le hanno dato dell’ottusa. Tra questi c’erà anche Alex Belli che le ha dato dell’ottusa perchè si è mostrata poco comprensiva nella famosa storia dello scherzo. Nella diatriba è entrato anche Tommaso Zorzi direttamente da casa, andiamo a vedere cos’è successo.

GF Vip 6, Tommaso Zorzi contro Katia Ricciarelli: attacco sui social

Nel corso del gioco organizzato dai produttori del Grande Fratello, Alex Belli ha motivato la sua scelta di definire Katia Ricciarelli ottusa ricordando e spiegando più volte che è stato obbligato a fare una scelta tra gli aggettivi indicati. Katia però si è offesa, affermando che non si aspettava una decisione del genere. L’attore così ha scelto di inginocchiarsi per chiederle scusa ed allo stesso tempo è intervenuto anche Signorini per bacchettare Alex.

Infatti il presentatore ha avallato la tesi della Ricciarelli, invitando tutti i concorrenti ad avere più rispetto. Inoltre Signorini ha definito pesante l’aggettivo ‘ottuso‘, affermando anche che lui stesso si sarebbe offeso. Ma il web non è stato per niente d’accordo con il conduttore e tra i telespettatori è arrivato anche il commento di Tommaso Zorzi. Infatti su Twitter l’influencer ha tuonato: “Ottuso no, ma Ricc**one si?“. Il commento di Zorzi ha ricevuto l’approvazione del web, che non sta apprezzando questa edizione del reality.