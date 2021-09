Una Vita anticipazioni, Genoveva ne fa un’altra: il piano diabolico

Non appena assolta e considerata innocente, Genoveva ne pensa subito un’altra: cos’accade ad Acacias stando alle anticipazioni di Una Vita

Nonostante si possa pensare all’ovvio, Genoveva non colpirà nuovamente Felipe. Questa volta, infatti, la Salmeron deciderà di mettere a segno un colpo contro il proprio avvocato: Javier Velasco. Dopo il processo in cui Genoveva viene considerata innocente, Felipe perde la ragione e decide di partire per Cuba per avere un confronto con Santiago.

Tuttavia, Velasco continua ad agire in maniera cattiva nei confronti di Felipe perché vuole eliminarlo, pur andando contro la volontà di Genoveva, sua cliente. L’avvocato arriva al punto di ricattare Laura per avvelenare Felipe ed ucciderlo.

Una Vita anticipazioni, Genoveva e Laura si alleano

Quando Felipe finisce in ospedale, Velasco distrae Genoveva per non farle rendere conto della gravità di quanto accaduto, ma alla fine viene a sapere del marito e corre in ospedale. Questo non fa altro che aggravare la posizione dell’avvocato che torna a minacciare Laura e, preso dall’esasperazione, racconta anche del suo piano alla Salmeron.

Mai decisione fu più sbagliata perché non farà altro che allontanare Genoveva e sortire una reazione del tutto inaspettata. La Salmeron, infatti, chiede a Laura di allearsi per far fuori Velasco. Nel frattempo, Felipe ha una forte amnesia e non ricorda assolutamente nulla di quanto accaduto: sua moglie approfitterà del momento per stargli accanto.