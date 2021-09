Clizia Incorvaia spiazza i suoi fan: “Gravidanza? Sono stata malissimo”

Clizia Incorvaia ha raccontato ai propri followers la sua terribile esperienza con la gravidanza: le sue parole hanno spiazzato i fan.

Sui propri canali social, Clizia Incorvaia è tornata a parlare dei suoi problemi di salute avuti nei primi mesi della gravidanza. Infatti in una recente uscita su Instagram, l’influencer aveva già accennato dei suoi problemi ai propri followers ma oggi ha deciso di entrare nei dettagli. L’ex moglie di Francesco Sarcina ha deciso di rispondere ad alcune domande dei fan sulle proprie stories, raccontando come sia stata dura per lei.

La Incorvaia ha esordito affermando: “Devo dire che è stata durissima ma per una giusta causa! Anzi per un motivo speciale e unico“. Infatti l’influencer è partita proprio dall’inizio della sua relazione con Paolo Ciavarro, con la coppia che si è conosciuta durante l’esperienza nella casa del Grande Fratello, per la quarta edizione del GF Vip. I dolori della gravidanza hanno costretto Clizia ad un lungo riposo. Andiamo quindi a vedere le motivazioni che hanno spinto l’influencer ad un riposo forzato.

Clizia Incorvaia racconta le difficoltà della gravidanza: “Non digerivo nulla, mi veniva da svenire”

Su Instagram Clizia Incorvaia ha svelato tutti i retroscena sui primi mesi di gravidanza affermando: “Stavo assolutamente a letto perché sono stata proprio malissimo. Vomito, non digerivo nulla. Mi veniva da svenire. L’unico tragitto che facevo era per il bagno“. Amante del mare, Clizia ha dovuto anche rinunciare alle vacanze in spiaggia quest’estate proprio a causa dei dolori fortissimi. Inoltre la Incorvaia ha fatto sapere che ben presto rivelerà a tutti il sesso del neonato/a.

L’influencer ha fatto sapere che non organizzerà alcun gender party insieme a Paolo Ciavarro, ricordando come non sia nelle loro corde. Quindi i due comunicheranno in maniera sobria se la dolce attesa riguarda un maschio o una femminuccia. Per concludere Clizia ha riservato parole dolcissime per il suo Paolo, rivelando come nel periodo più difficile della gravidanza l’uomo non le abbia mai fatto mancare il suo affetto.