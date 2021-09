Meteo, l’autunno comincia bene: l’anticiclone protegge l’Italia e almeno per oggi porterà condizioni di stabilità nel Paese

Primo giorno d’autunno all’insegna della stabilità su quasi tutta l’Italia. Merito dell’anticiclone che porterà alta pressione su tutta l’Europa centro occidentale. In concreto significa che almeno per ora dire addio all’estate ci peserà relativamente, anche se le temperature un po’ ovunque, soprattutto nei valori minimi, sono in calo.

Scendendo più nello specifico a parlare della giornata di oggi, le condizioni di maggiore instabilità si registreranno sulle regioni del Nord Est e sulla fascia adriatica. Ma in generale, per il vero autunno e per i suoi rigori dovremo aspettare ancora qualche settimana.

Quindi martedì 21 settembre le temperature quasi ovunque saranno vicine ai valori tipici di questo periodo. Tra mercoledì 22 e giovedì 23, un vortice bassa pressione proveniente dalla Penisola Iberica potrebbe comportare un modesto peggioramento sul settore più occidentale del Paese, ma sarà una situazione comunque temporanea.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Meteo, tra sole e nuovi temporali: l’autunno irrompe in Italia

Meteo, l’autunno comincia bene: temperature massime in linea con l’inizio autunno

Andando nello specifico per le previsioni meteo di oggi, 21 settembre, al Nord ampie zone soleggiate con nubi irregolari al Nord ovest in mattinata ma destinate a migliorare nel corso del giorno. Parzialmente nuvoloso con temporali sparsi ma brevi sul Nord Est e sulla Romagna. Temperature massime in calo, comprese tra 21 e 24 gradi.

Al Centro, attenzione alle regioni adriatiche come Marche e Abruzzo, con la possibilità di qualche pioggia o rovescio soprattutto nel pomeriggio. Soleggiato invece sulla fascia tirrenica, con massime comprese tra 23 e 27 gradi. Modesta instabilità lungo la dorsale appenninica e nelle zone interne con temporali a carattere sparso nelle ore pomeridiane, Nubi in aumento sulla Sardegna con possibili rovesci. Temperature massime anche in questo caso non superiori ai 27°.

Infine al Sud nuvolosità in aumento ma solo con brevi piogge su Puglia e Sicilia occidentale. Sole altrove con massime che arriveranno a 28-29°.