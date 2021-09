Royal Family, il bellissimo gesto del Principe Carlo: nessuno lo sapeva!

Royal Family, il bellissimo gesto del Principe Carlo: nessuno poteva immaginarlo. E’ accaduto poco prima della morte del padre

A volte è stato accusato di essere piuttosto freddo e non in grado di avere buone relazioni con gli altri membri della famiglia reale. Le sue divergenze con il figlio Harry, messe in luce dalle confessioni mediatiche di quest’ultimo, hanno fatto molto scalpore negli ultimi mesi. Eppure esiste anche un Principe Carlo diverso, decisamente sensibile e con una grande umanità. Un episodio in particolar modo sembra aver riabilitato la sua immagine in Inghilterra e riguarda il rapporto con suo padre. Il Duca di Edimburgo è scomparso il 9 aprile scorso, all’età di 99 anni, lasciando un grandissimo vuoto nella Royal Family.

Proprio il giorno prima della sua morte, ovvero l’8 aprile, Carlo e Filippo ebbero una toccante conversazione tra padre e figlio. Secondo quanto riferito avrebbero discusso dei festeggiamenti dei 100 anni del marito della Regina Elisabetta. Il primo erede al trono si stava sforzando di organizzargli qualcosa di straordinario per la storica ricorrenza.

Lo aveva chiamato a Windsor per discutere di come si sarebbe tenuta la cerimonia a giugno (mese del compleanno).

Royal Family, il bellissimo gesto del Principe Carlo: aveva organizzato una splendida festa per il padre

La conversazione tra i due è stata ricordata dal futuro monarca in un nuovo programma della BBC One, intitolato ‘Prince Philip: The Royal Family Remembers’, che andrà in onda la prossima settimana in Inghilterra.

Carlo ha detto al padre: “Stiamo organizzando un bel ricevimento per i tuoi 100 anni”. Con il solito immancabile sarcasmo, il duca di Edimburgo ha risposto: “Beh, devo essere vivo per questo, no?”. Purtroppo infatti 24 ore dopo no c’è stato più nulla da fare e l’aggravamento delle sue condizioni fisiche ha reso inutili gli sforzi del figlio.

Una maxi festa che avrebbe dovuto coinvolgere tutti i componenti della famiglia, inclusi Harry e Meghan. Purtroppo però, di fronte a certe cose siamo tutti uguali, e i piani divini non hanno coinciso con quelli del principe.