Regina Elisabetta, l’assenza che spaventa tutti: non succedeva da 16 anni. Sua Maestà non prenderà parte ad un evento a lei molto caro

A 95 anni ogni sua assenza desta preoccupazione per le condizioni fisiche. La Regina Elisabetta è ancora in buona salute, ma i lutti che l’hanno colpita negli ultimi mesi sicuramente l’hanno scossa psicologicamente. Ora in Inghilterra non si fa altro che parlare di un forfait che la vedrà protagonista in questi giorni.

Come appassionata di orticoltura, l’RHS Chelsea Flower Show è noto per essere un appuntamento fondamentale nel suo calendario personale. Ma quest’anno la regina dovrebbe essere in Scozia durante lo svolgimento, quindi sarà probabilmente out. Ma molti altri membri della famiglia reale dovrebbero assistere allo spettacolo al posto di Sua Maestà la prossima settimana: ecco tutti i dettagli.

Regina Elisabetta, l’assenza che spaventa tutti: non sarà presente al Chelsea Flower Show

Elisabetta ha partecipato regolarmente al RHS Chelsea Flower Show durante il suo regno.

Ma per la prima volta dopo 16 anni consecutivi, la monarca non vedrà dal vivo la rassegna botanica e protrarrà la sua pausa in Scozia.

Il Chelsea Flower Show si tiene solitamente a maggio, ma a causa delle restrizioni per il coronavirus, l’evento è stato posticipato quest’anno alla settimana del 21-26 settembre.

La prima cittadina inglese è attualmente nella sua residenza estiva di Balmoral e ci rimarrà fino ad ottobre.

All’inizio del prossimo mese la raggiungeranno in Scozia anche Carlo e Camilla, per partecipare alla cerimonia di apertura della sesta sessione del parlamento scozzese.

Il suo rientro a Buckingham Palace è fissato per il 7 ottobre, in concomitanza con il Queen’s Baton Relay, per il lancio dei Giochi del Commonwealth di Birmingham 2022.

Per quanto riguarda l’evento di Chelsea dovrebbero partecipare 8 componenti reali al posto di Elisabetta. Nello specifico si tratta di: