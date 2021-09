Alfonso Signorini, mazzata tremenda: risveglio difficile per il conduttore

Mazzata tremenda per Alfonso Signorini. Al timone della sesta edizione del GF Vip, il secondo appuntamento del reality non ha ottenuto grandi risultati in termini di ascolti

Grande mazzata per Alfonso Signorini che fatica a mettersi in carreggiata con la sesta edizione del Grande Fratello Vip. Era attesissimo l’inizio del reality più spiato dagli italiani ma il risultato ottenuto in termini di ascolti con il secondo appuntamento è stato deludente.

Al timone del programma per il terzo anno consecutivo Signorini nella serata di ieri, venerdì 17 settembre, su Canale Cinque è stato battuto da Rai Uno. Ma procediamo con ordine. La seconda puntata del Grande Fratello Vip 6 ha tenuto incollati davanti al video circa 2milioni di telespettatori pari al 14.7%.

Un risultato di gran lunga inferiore a quello registrato invece da Carlo Conti al timone di Tale e Quale Show in onda su Rai Uno. L’appassionante sfida musicale ha catturato l’attenzione di 3.969.000 spettatori con il 22.5% di share facendo conquistare al conduttore televisivo il primo gradino sul podio degli ascolti.

Alfonso Signorini battuto da Carlo Conti: che mazzata

Dopo tanto lavoro, il GF Vip con Alfonso Signorini fatica a mettersi in carreggiata. Nonostante fossero previsti nuovi ingressi nella casa più spiata dagli italiani, il pubblico del piccolo schermo ha preferito accendere la Tv su Rai Uno. Ma veniamo adesso ai dati registrati dalle altre reti televisive nella serata di ieri, venerdì 17 settembre.

Su Italia1 Rambo ha tenuto incollati davanti al video 1.298.000 spettatori pari al 6.5% di share. Su Rete4 Quarto Grado ha interessato 965.000 spettatori pari al 6.3% di share. Rai2 ha proposto al proprio pubblico N.C.I.S. – Unità Anticrimine catturando l’attenzione di 1.273.000 spettatori con il 6% di share. A seguire Bull ha intrattenuto invece 755.000 spettatori con uno share del 4.3%.

La7 ha proposto Propaganda Live interessando 704.000 spettatori con il 4.8% di share. Sul Nove lo spettacolo teatrale Sono Nata il Ventitre è stato seguito da 597.000 spettatori con uno share del 3%. Rai3 ha proposto Dolceroma interessando 462.000 spettatori pari al 2.3% di share. Infine, su Tv8 la replica di Gomorra 3 è stata seguita da 354.000 telespettatori pari all’1.8% di share.