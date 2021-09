Meteo, temporali e vento nel weekend: nuova perturbazione sull’Italia

Una nuova serie di temporali è pronta a caratterizzare il meteo in Italia. Infatti nel weekend vento e precipitazioni la faranno da protagonista.

Sarà un fine di settimana piuttosto instabile per la penisola italiana. Infatti stando alle previsioni meteo una nuova serie di temporali è pronta a minacciare il paese ed a bagnare gran parte dell’Italia. In queste ore si sta avviando una staffetta tra fasi perturbate, con le regioni italiani che potranno essere colpite da piogge, temporali e improvvise raffiche di vento. A tutto questo si andrà ad aggiungere anche un abbassamento delle temperature.

Nelle prossime 24 ore avremo il passaggio di un primo vortice ciclonico, ricolmo di aria instabile e in progressivo movimento verso levante. Le piogge, quindi, andranno a bagnare prima Nordest e poi le regioni di Toscana, Umbria, Marche, Lazio e Campania. Su questi settori avremo rovesci alternati ad una breve pausa asciutta. Maggiori schiarite caratterizzeranno il resto della penisola. Andiamo quindi a vedere la situazione nel dettaglio.

Meteo, temporali e perturbazioni sull’Italia: nuovo vortice ciclonico

L’attesa perturbazione è oramai arrivata sull’Italia e rischia di far terminare con qualche giorno d’anticipo l’estate. Infatti nelle prossime ore violenti temporali potrebbero andare a colpire gran parte delle regioni italiane, con un contemporaneo abbassamento delle temperature. Resiste ancora il caldo su qualche regione del Sud, ma l’estate ha i minuti contati. Andiamo a vedere nel dettaglio cosa succederà sui tre settori principali.

Sulle regioni del Nord Italia avremo tante schiarite a partire dalla Valle D’Aosta per poi avere cieli più sereni anche su Piemonte e Lombardia. Per quanto riguarda il settore di Nordest, invece, avremo ancora tanti temporali e rovesci, specialmente durante le prime ore del mattino. Le temperature non subiranno grandi variazioni e si stabilizzeranno tra i 24 ed i 28 gradi.

Mentre invece sulle regioni del Centro Italia avremo un tempo ancora molto instabile su gran parte del settore. Infatti già dal mattino piogge e temporali colpiranno gran parte del settore, con solamente qualche schiarita tra Toscana e Lazio. Le temperature qui risulteranno stazionarie, con massime che oscilleranno tra i 25 ed i 30 gradi.

Infine sulle regioni del Sud Italia i rovesci colpiranno al mattino la Campania e la Puglia. Sul resto del settore, invece, avremo qualche innocua velatura o qualche breve rovescio di passaggio. Le temperature qui risulteranno in ulteriore aumento, con valori massimi in contro-tendenza e che si affermeranno tra i 30 ed i 35 gradi.