Grey’s Anatomy, addio di un amatissimo protagonista: il motivo

Grey’s Anatomy ha detto addio ad uno dei suoi protagonisti più amati. C’è un nuovo retroscena sulla notizia

Tra le serie TV più amate e seguite di sempre, è impossibile non menzionare Grey’s Anatomy. Sono milioni i fan di tutto il mondo che aspettano di sapere come si evolverà la trama e quale sarà il destino dei loro personaggi più amati. In tal senso, c’è un attore che ha da poco dato il suo addio definitivo al set.

Stiamo parlando di Patrick Dempsey, volto principale dello show ideato da Shonda Rhimes. Stando alle ultime indiscrezioni, ci sarebbe altro dietro la strana morte del suo personaggio, il dottor Christopher Sheperd. “Molti membri del cast hanno sofferto di stress post traumatico a causa sua” si legge nelle pagine del libro How to Save a Life: The Inside Story of Grey’s Anatomy scritto da Lynette Rice.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> GF Vip 6, Amedeo Goria racconta a tutti il suo dramma: che paura

Grey’s Anatomy, retroscena sull’addio di Patrick Dempsey

Stando a quanto si legge nel libro How to Save a Life: The Inside Story of Grey’s Anatomy scritto da Lynette Rice, l’addio di Patrick Dempsey sarebbe stato in qualche modo inscenato ad hoc per dargli il benservito dopo dieci anni sul set. il carattere dell’attore avrebbe infatti portato a lunghi litigi infuocati con la creatrice dello show Shonda Rhimes, e pare che Dempsey si fosse spesso scagliato anche contro la sua storica collega Ellen Pompeo.

FORSE TI INTERESSA ANCHE >>> Raffaella Carrà, la dedica di Carlo Conti emoziona tutti: brividi!

Ma non è finita qui. Ne ha parlato anche l’ex produttore esecutivo della serie James D. Partito. “Patrick è diventato subito uno dei personaggi più amati ed influenti, per via del suo fascino naturale che lo ha fatto immediatamente apprezzato. C’è un però. Terrorizzava il set e alcuni membri del cast ne hanno sofferto anche dopo che se n’era andato” le sue parole.