Alessandro Cattelan, progetto clamoroso: una colonna della Rai trema

Alessandro Cattelan, progetto clamoroso nella prossima stagione della Rai: una colonna della Rai trema, succederà molto presto

Non tutti i debutti in televisione sono uguali e dietro a quello di Alessandro Cattelan, impegnato il 19 e 26 settembre in prima serata su Rai 1, c’è grandissima attesa. Dopo dieci anni di Sky, l’artista e conduttore alessandrino approda a Viale Mazzini con ‘Da Grande‘, ma sarà solo il primo capitolo di una lunga storia.

Perché la Rai ha progetti importanti per il suo futuro e alcuni sono stati svelati nella conferenza stampa di presentazione del programma. Come quello legato alla conduzione dell’Eurovision Song Festival che la prossima primavera arriverà in Italia, probabilmente a Torino. A condurlo ci sarà lui, abituato ad un contesto del genere dopo la lunga esperienza a X Factor.

Ma in attesa di vederlo anche sul palo dell’Ariston per il Festival di Sanremo che potrebbe essere già suo nel 2023 dopo la fine dell’era Amadeus, c’è un altro programma che lo aspetta. Ne ha parlato oggi Stefanio Coletta, che dal gennaio 2020 è direttore di Rai 1: il programma giusto per Cattelan è uno solo, ma per la rete ammiraglia sarebbe una clamorosa rivoluzione.

Secondo Coletta infatti l’ex conduttore di Sky potrebbe riproporre su Rai 1 il fortunato esperimento già provato con successo nel recente passato. ‘E poi c’è Cattelan‘ è astato un talk show molto apprezzato per la sua formula, tanto da conquistare anche la prima serata fino al 2020.

E il direttore di Rai 1 vuole riprovarci: “Un Late night di Cattelan al posto di Porta a porta? Io adorerei l’idea, mi intriga come linguaggio e penso che Alessandro lo faccia con grande maestria. Questo ragazzo ha molto di Letterman”. Resta da capire cosa ne pensa Bruno Vespa che occupa stabilmente quella fascia.