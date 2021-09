Netflix, c’è un incredibile ritorno: utenti in visibilio. La scelta non può che far piacere a tutti gli amanti della famosa serie

Tra le serie di maggior appeal che gli utenti stanno seguendo in questo periodo su Netflix c’è sicuramente Bridgerton. Il format americano rientra nel filone dei ‘romantici’ e ha raccolto grande successo nella passata stagione. La trama è ispirata ai romanzi di Julia Quinn e può vantare dei punti di forza davvero accattivanti. Personaggi di assoluto fascino, un cast di attori di grande bravura, più una magnifica ambientazione, in pieno stile inglese. Un’immaginifica reggenza del passato, in un contesto verde mozzafiato.

La seconda annata di Bridgerton è attualmente in fase di registrazione, rallentata da problemi con il Covid all’interno della produzione. Per appagare la sete dei fan, lo showrunner, Chris Van Dusen, ha regalato qualche anticipazione sul nuovo capitolo in arrivo. Sui social si è fatto un gran parlare nelle ultime ore di un personaggio in particolar modo, che potrebbe tornare al centro della storia.

Netflix, c’è un incredibile ritorno: l’indiscrezione riguarda Bridgerton

Si parla di un clamoroso ritorno di Regé-Jean Page, l’attore che interpreta il Duca di Hastings. Il protagonista aveva salutato la compagnia all’inizio di questo 2021, scrivendo un lungo commiato sui social. I seguaci della serie avevano provato in tutti i modi a convincere la produzione a tenerlo nello show, ma nemmeno un rilancio astronomico sull’ingaggio gli aveva fatto cambiare idea. Sicuramente un suo ritorno come guest star sarebbe strano, anche perchè creerebbe un discostamento dai romanzi originali per quanto riguarda la figura del Duca di Hastings.

Durante un’intervista in cui gli chiedevano espressamente di una sua possibile ricomparsa, Page ha lasciato aperta la porta: “Sai, che non posso dirtelo!“. Poi ha aggiunto: “Sarebbe meraviglioso sorprendersi con qualcosa d’inaspettato!“. Insomma non una chiusura totale come avvenuto ad aprile e una fiammella di speranza che i seguaci della serie hanno voluto interpretare favorevolmente. Non resta che attendere la seconda serie di Bridgerton per saperne di più.