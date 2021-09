Meteo, piogge e temporali minacciano il weekend: goccia fredda sull’Italia

Il meteo dell’Italia nelle prossime ore sarà caratterizzato dal ritorno di piogge e temporali. Andiamo a vedere cosa succederà nelle prossime ore.

Il fine di settimana italiano sarà messo a dura prova dal maltempo. Infatti il meteo della penisola sarà caratterizzato da nuove piogge e temporali, che colpiranno parte del paese al concludersi di questa settimana. A minacciare l’Italia stavolta ci penserà una goccia fredda minaccerà parte dell’Italia, che provocherà precipitazioni abbondanti a livello locale. La situazione potrebbe addirittura peggiorare a causa di una serie di impulsi atlantici.

Questa nuova configurazione meteorologica è destinata a condizionare il tempo del prossimo weekend. Durante la giornata di sabato potrebbe irrompere anche un brusco break temporalesco pronto a portare anche grandine e locali nubifragi sulle regioni del Nord. Mentre invece nella parte meridionale del paese avremo un’alternanza tra nubi ed ampie schiarite. Andiamo quindi a vedere cosa succederà nelle prossime ore sulla penisola italiana.

Meteo, prime piogge e temporali sulla penisola: situazione instabile al Centro-Nord

La situazione meteorologica negli ultimi giorni era condizionato da un’anticiclone africano in risalita. Adesso però il flusso di aria calda è in declino e sta lasciando spazio agli impulsi atlantici, pronti a caratterizzare il meteo con piogge e temporali. Questa situazione di instabilità si verificherà fino al termine del weekend. Infatti le prime precipitazioni potrebbero cadere già nelle prossime ore. Andiamo quindi a vedere la situazione sui tre settori principali del paese.

Sulle regioni del Nord Italia avremo un’ampia nuvolosità su gran parte delle regioni. Qui piogge, rovesci e temporali caratterizzeranno le regioni occidentali, per poi estendersi rapidamente anche su quelle orientali. Ovviamente le temperature sul settore saranno in calo, con valori massimi che oscilleranno dai 24 ai 29 gradi.

Mentre sulle regioni del Centro Italia fin dalle prime ore del mattino avremo una situazione meteorologica instabile. Infatti piogge e temporali faranno il loro ingresso su Toscana e Umbria, per poi estendersi parzialmente anche sulle Marche. Le temperature risulteranno in lieve calo anche qui, con valori massimi tra i 29 ed i 32 gradi, mentre in Sardegna avremo picchi fino a 34 gradi.

Infine sulle regioni del Sud Italia avremo ancora il caldo estivo pronto ad avvolgere diverse parti del settore. Nonostante la ritirata dell’anticiclone, il calore continuerà a coinvolgere diverse regioni durante questo giovedì anche se al sole si alterneranno nuvolosità stratiforme. Le temperature saranno in contro-tendenza e faranno registrare un lieve aumento, con massime dai 29 ai 33 gradi.