Daniele Interrante, ex tronista di Uomini e Donne, è furioso a causa delle diverse accuse che le sono state mosse contro.

Non è un bel momento per l’ex tronista di Uomini e Donne. Daniele Interrante è stato il bersaglio di alcune insinuazioni mosse da Alessandro Rosica noto al pubblico sui social sotto il nome di l’InvestigatoreSocial. L’influencer nei giorni scorsi ha dichiarato che l’ex tronista ha avviato la relazione con la sua attuale fidanzata, Margherita quando questa era minorenne.

La versione di Rosica è stata immediatamente smentita dalla ragazza, da Guendalina Canessa – ex moglie di Daniele con il quale ha avuto una figlia – e anche dallo stesso Daniele che dinanzi a tali fake news ha reagito come una furia.

Daniele Interrante è furioso, volano paroloni: il motivo – VIDEO

L’ex tronista di Uomini e Donne non possiede un profilo Instagram e così, attraverso quello della sua ex moglia, Guendalina Canessa, nelle scorse ore è apparso tra le Stories affermando di aver querelato l’InvestigatoreSocial e che quanto esternato sul suo conto e su quello della sua compagna non corrisponde a verità.

“Ho provato a non replicare alle tue accuse, perché sono accuse, ma non ce l’ho fatta. Mi hanno consigliato tutti di non replicare a uno sfig…to, ma non ce l’ho fatta. Soprattutto dopo che Margherita mi ha fatto vedere quelle stories del Grande Fratello dove tu ti elevavi a giudice e criticavi tutti”.

“I giudizi tuoi sul sottoscritto e su tutti i partecipanti del Grande Fratello, mi hanno stimolato a rispondere. Hai attaccato Margherita perché ti rispondeva in modo non consono a quello che tu volevi sentirti dire. Sì perché lei è una ragazza che non fa parte del mondo dello spettacolo che studia psicologia e che non ha niente a che fare con questo mondo e con questa fuffa”. Interrante ha chiuso affermando che ora la vicenda è finita in tribunale.