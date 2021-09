Uomini e Donne, l’ex di Gemma Galgani: “Voglio uscire con Isabella”

Un gran bel colpo per Gemma Galgani dopo l’intervista ad un suo ex che ammette di volerci provare con Isabella Ricci

Giorgio Manetti e Gemma Galgani sono stati una coppia del dating show Uomini e Donne a cui entrambi hanno preso parte. I due si sono lasciati già da un po’, l’ultima relazione del cavaliere è stata quella con Caterina finita ad aprile: attualmente, infatti, è single. Proprio visto il suo stato, Manetti ha confessato a NuovoTV: “Isabella Ricci? Vorrei invitarla fuori a cena. Non mi annoierei mai. Ha tutta la mia ammirazione”.

È innegabile l’eleganza dell’ultima arrivata al dating show che, proprio per la sua bellezza, ha causato non pochi problemi a Gemma Galgani che la reputa, ormai, una nemica.

Uomini e Donne, le parole di Giorgio sul nuovo look di Gemma

Com’è noto, quest’anno Gemma Galgani ha deciso di ricorrere nuovamente alla chirurgia estetica, questa volta per rifarsi il seno. A tal proposito, il suo ex Giorgio ha commentato: “Non capisco il senso della sua scelta. Alla sua età l’attrazione fisica c’è, ma è limitata”. Anche l’ex cavaliere del dating show si accoda, dunque, al pensiero espresso senza freni da Tina Cipollari.

Sempre a proposito della sua ex, Giorgio trova sbagliata la sua permanenza nel programma: “Lancia un messaggio sbagliato. Non è ancora riuscita a trovare l’uomo giusto dopo dodici anni, ma non so se ce la farà in quest’edizione”.