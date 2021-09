Uomini e Donne: Isabella Ricci aggredita, interviene Maria De Filippi – VIDEO

Biagio a Maria De Filippi ha chiesto di avere un chiarimento a Isabella nel corso della puntata di Uomini e Donne. L’ex tronista si è mostrato risentito per quanto detto da lei nell’ultima puntata, e le ha rinfacciato quanto accaduto in hotel.

Le prime puntate stagionali di Uomini e Donne, come sempre, danno l’occasione per i chiarimenti ai protagonisti del precedente anno. È stato il caso di Biagio Di Maro, che all’improvviso ha chiesto di poter parlare con Isabella Ricci. A quanto sembra, all’ex tronista non sono andati giù alcuni comportamenti della dama.

Biagio, infatti, ha rinfacciato il comportamento di Isabella durante l’ultimo appuntamento avuto insieme. Soprattutto, le ha voluto rinfacciare il suo comportamento in studio: ha lasciato intendere che, dopo essersi baciati, sono saliti in una camera d’albergo, passando dei momenti intimi insieme.

Uomini e Donne, la versione di Isabella: cos’è successo con Biagio in hotel?

Nella puntata di Uomini e Donne, Isabella ha chiarito subito a Biagio che l’incontro è occorso nelle prime puntate. Lui era stato l’unico a chiederle ripetutamente il numero, e la dama ha sottolineato che ha poi scoperto che il protagonista ci provava davvero con tutte con molta insistenza.

Mentre Biagio ha continuato ad insistere che Isabella, mentre cerca di dare un’immagine molto pulita, in realtà si sia concessa molto facilmente. Gianni Sperti è subito intervenuto, insieme a Maria De Filippi, per sottolineare la caduta di stile. Isabella, inoltre, ha sottolineato la totale distanza di stile e vedute, oltre di età e di distanza.

Ecco un estratto video della puntata di Uomini e Donne e dello scontro fra Isabella e Biagio: