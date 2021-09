Tommaso Zorzi, la segnalazione e lo sfogo: “La vita vera non su è Instagram” – FOTO

Un brutto episodio e la segnalazione in direct, Tommaso Zorzi si vede costretto a ribadire un concetto che dovrebbe essere basilare

Sembrava essere un pomeriggio tranquillo quello di Tommaso Zorzi quando è successo qualcosa di strano segnalato da parte di una fan: “Tommy non so se te ne sei accorto, ma qualcuno, probabilmente si sa anche il fandom, ti ha applicato un botto per aumentare i follower per far cedere che tu li stia comprando”. Quello che è successo al vincitore del GF Vip 5 è una pratica molto comune anche per far arrivare segnalazioni strane ad Instagram che potrebbe prendere provvedimenti seri.

Una volta saputo dell’episodio, Tommaso Zorzi ha voluto chiarire un concetto che dovrebbe essere scontato e basilare: “La vita vera non è su Instagram”, ma purtroppo, ad oggi, non tutti sono in grado di recepire il messaggio.

Tommaso Zorzi sbotta: “Pregherò per il suo TSO”

“Chiunque stia sprecando energie e denaro per questa pagliacciata ha commesso due grandi errori”, ha cominciato su Instagram Zorzi, “a) credere che a me importi qualcosa del numero di followers che ho. b) credere che questo possa arrecarmi danni o disagi”. L’ex gieffino ha poi voluto precisare: “I social per me sono un contatto diretto per parlare con chi è interessato a quello che dico e non una fonte di guadagno”.

Per concludere, Tommaso ha affermato: “Se su quasi 2milioni di followers un imbecille me ne ha comprati 10mila per farmi un dispetto, allora questa sera accenderò il palo santo e pregherò per il suo TSO“. Un duro sfogo da parte dell’influenzar milanese che è saturo di queste battaglie social, ma alla fine a chiare lettere incolpa un fandom: “Zorpe, sto parlando con voi”. Secondo Tommaso, infatti, gli autori del gesto sarebbero le persone che fanno parte dei fan suoi e di Francesco Oppini.