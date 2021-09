Serie A, altro esonero dopo Di Francesco: colpo di scena!

Altro esonero in Serie A dopo Eusebio Di Francesco. Si tratta del secondo ribaltone di giornata: ora è caccia al suo sostituto

Una mattinata (già) di grandi cambiamenti quella che sta vivendo la Serie A. All’indomani di Bologna-Hellas Verona, il club veneto ha deciso di sollevare Eusebio Di Francesco dal suo incarico dopo sole 3 giornate. Una notizia decisamente a sorpresa, considerando le tempistiche con le quali è arrivata.

Ma non è finita qui, perché anche un altro allenatore della Serie A è stato esonerato proprio poco fa. Si tratta di Leonardo Semplici del Cagliari, reo del difficile inizio di campionato dei rossoblù. Le riflessioni sono proseguite fino a poco tempo fa, e alla fine il presidente Giuntoli ha deciso di cambiare.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Serie A, salta la prima panchina: la decisione è ufficiale

Serie A, esonero per Semplici dal Cagliari: il possibile sostituto

Leonardo Semplici non è più l’allenatore del Cagliari. La notizia è arrivata poco fa e, come spiegato da Gianluca Di Marzio, è già partita la caccia al suo sostituto. Al momento il nome più papabile è quello di Diego Lopez, pronto a tornare in Sardegna per allenare i rossoblù. C’è anche una suggestione che sta prendendo piede negli ultimi minuti: il ritorno in Serie A per Walter Mazzarri.

FORSE TI INTERESSA ANCHE >>> Calciomercato Milan, c’è il sostituto di Kessié: sgarbo alla Juventus!

Una situazione spinosa, da risolvere nelle prossime ore così da avere il tempo di preparare la prossima partita di campionato con la nuova guida tecnica. I ribaltoni in casa Cagliari non sono però finiti qui. Stando a quanto riferisce TuttoMercatoWeb, infatti, anche il direttore Capozzucca è stato messo in discussione per alcune divergenze di mercato.