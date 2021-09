Scherzi a Parte, incredibile retroscena: “Un Vip ha contattato la polizia dopo 10 minuti”. Lo storico programma di Mediaset è appena tornato in diretta

Solo un paio di giorni fa è tornato in diretta uno dei programmi storici di Mediaset, ovvero ‘Scherzi a Parte’. Un successo importante anche in termini di ascolto per la prima puntata su Canale Cinque, con un Enrico Papi davvero in grande spolvero. Il conduttore ha parlato in una recente intervista a Tv Sorrisi e Canzoni di alcuni retroscena degli sketch realizzati. Nelle prossime settimane sono attesi altri straordinari scherzi a personaggi famosi e ne vedremo delle belle. Nel frattempo, però, nessuno sapeva che si è sfiorato addirittura un problema con le forze dell’ordine in alcune riprese.

Colpa di un eccesso di reazione da parte di una delle vittime e della chiamata della polizia nel bel mezzo della pantomima. Nella fattispecie, Papi ha raccontato della vicenda che vede protagonista Vladimir Luxuria, entrando nello specifico sulle colonne della rivista specializzata.

LEGGI ANCHE >>> Aida Yespica rivela il dramma che ha stravolto la sua vita: “Mi è successo a 7anni”

LEGGI ANCHE >>> Chiara Ferragni rivolge un appello ai fan: “Mi sentivo sola e lontana”

Scherzi a Parte, incredibile retroscena: “Un Vip ha contattato la polizia dopo 10 minuti”

Il conduttore ha dichiarato: “Le abbiamo fatto lo scherzo più breve della storia della trasmissione: dopo soli 10 minuti ha chiamato la polizia. Ma non è stata l’unica ad arrabbiarsi, si è infuriata parecchio anche Federica Pellegrini”. Poi aggiunge: “Ci sarà un vip come non lo avrete mai visto”.

Dopo l’ottimo esordio di domenica, lo show tornerà in onda alla fine di questa settimana, con molte scene divertenti, tra cui una particolarmente riuscita con il grande cantante Al Bano.

L’ex volto principale de ‘La sai l’ultima’ sottolinea come: “Sarà davvero irriconoscibile, senza cappello e praticamente in mutande”. A proposito di mise, il presentatore è apparso davvero in grande forma al suo ritorno in Tv e il motivo è facilmente intuibile: “Dopo aver perso diversi kg negli ultimi mesi, sono perennemente a dieta per non riprenderli“. Gli sforzi sembrano valere la pena.