Netflix, notizia agghiacciante: attrice scomparsa da quattro giorni, fan disperati

Un’attrice diventata molto popolare grazie ad una produzione Netflix è scomparsa da quattro giorni. La famiglia, disperata, ha lanciato un appello sui social media, sperando che qualcuno possa averla vista e aiutare nel ritrovamento.

Tanyaradzwa Fear, nota al pubblico semplicemente come Tanya Fear, è stata consacrata come attrice nel suo ruolo in Spotless, prodotto da Netflix. La popolarità, però, l’aveva già conquistata precedentemente con il suo ruolo in Dottor Who della BBC. Recentemente, si stava sperimentando in un altro genere artistico, le stand-up comedy.

All’improvviso, nella mattinata del 13 settembre, il suo manager e portavoce Alex Cole ha fatto un preoccupante annuncio nella trasmissione mattutina del network americano ABC. Tanya Fear sarebbe scomparsa: l’ultima volta è stata vista in un negozio di alimentari da un gruppo di amici, che riferiscono che stava bene. Da allora, sarebbe scomparsa nel nulla.

Tanya Fear, che fine ha fatto l’attrice di Netflix?

La denuncia della scomparsa dell’attrice Netflix Tanya Fear è stata resa ancora più complicata dal fatto che lei è di nazionalità britannica, ma vive e lavora negli Stati Uniti. Dopo 48 ore dalla segnalazione alle forze dell’ordine di un amico, si stanno prendendo in considerazione tutte le ipotesi, anche le più tragiche.

Del resto, l’attrice avrebbe lasciato l’abitazione senza portare borsa e cellulare con sè. Il dipartimento di polizia locale di Los Angeles ha fatto anche visita al suo appartamento, per fugare ogni dubbio riguardo la sua scomparsa. La famiglia ha lanciato l’hashtag #FindTanyaFear (troviamo Tanya Fear), nella speranza di aiutare le ricerche.

Aggiornamento: l’attrice Netflix Tanya Fear è stata ritrovata

Alle 23:00 circa (ora italiana) del 13 settembre, Tanya Fear è stata ritrovata. A diffondere immediatamente la notizia sono stati i familiari dell’attrice Netflix scomparsa. Utilizzando l’account Twitter creato proprio per aiutare nel suo ritrovamento e l’hashtag #FindTanyaFear, è stato reso noto che l’attrice si trova in ospedale.

Non sono stati trovati segni di violenza sul suo corpo, ma il ricovero è stato fatto solo per effettuare degli accertamenti e per precauzione. I familiari hanno voluto condividere un messaggio commosso per ringraziare sia l’immediato riscontro da parte della comunità di Los Angeles che dei fan dell’attrice Netflix che era scomparsa.

Ecco alcuni dei tweet riguardo il ritrovamento di Tanya Fear: