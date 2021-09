Che Dio Ci Aiuti 7 anticipazioni, due amati personaggi dicono addio

Una nuova stagione di Che Dio Ci Aiuti è pronta a cominciare, tutte le anticipazioni e due addii storici per la fiction di Rai 1

Una nuova edizione di Che Dio Ci Aiuti è pronta a partire. Giunta alla sua settima stagione, la fiction di Rai Uno ha migliaia di fan da sorprendere con tante avvincenti peripezie. Nonostante non ci sia ancora una data ufficiale per l’inizio, è probabile che a cavallo tra il vecchio ed il nuovo anno si possa partire.

A questo punto, per i fan non resta che pazientare e scoprire quali saranno le nuove puntate a partire dal post programmazione di Don Matteo che, alla sua 13° edizione, occuperà il palinsesto dedicato, in futuro, a Che Dio Ci Aiuti 7.

Che Dio Ci Aiuti 7, due addii ed un nuovo ingresso: di chi si tratta

A partire dalla nuova edizione di Che Dio Ci Aiuti, stando alle indiscrezioni del web, sembrerebbero esserci ben due addii, per altro molto dolorosi. Una delle amate attrici a poter lasciare la fiction, sarebbe Diana Del Bufalo dopo ben due stagioni. Ad andare via, potrebbe essere anche Gianmarco Saurino. Per quel che riguarda, invece, suor Angela, l’attrice che la interpreta, Elena Sofia Ricci, in una recente intervista ha dichiarato: “Con Suor Angela, almeno per adesso, basta”.

Un nuovo ingresso, tuttavia, potrebbe essere quello di Can Yaman: l’anno scorso, l’attore turco ha fatto un piccolo cameo all’interno della fiction. Quest’anno, invece, potrebbe entrare a recitare accanto a Francesca Chillemi con cui lavora già sul set di Viola come il mare.