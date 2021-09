Anticipazioni Beautiful, colpi di scena tra Eric e Quinn: guai in vista

Colpi di scena pazzeschi nei prossimi episodi della soap americana Beautiful. Al centro della scena Eric, Quinn e Carter: sta per esplodere una bomba

I nuovi episodi della storica soap americana Beautiful continuano a sorprendere il pubblico di Mediaset con le sconvolgenti vicende dei protagonisti. Difatti i colpi di scena sono sempre all’ordine del giorno. Al centro dell’attenzione troveremo ancora Eric, Quinn e Carter. Questi ultimi due saranno travolti dalla passione.

Quando saprà del tradimento il Forrester farà subito preparare i documenti per il divorzio ma presto capirà di essere ancora innamorato di sua moglie. Eric infatti le darà un’altra possibilità ma sarà restio nell’avere rapporti intimi con lei. Per quale motivo? Ebbene, quando la designer di gioielli gli farà pressione il Forrester le svelerà un segreto: è diventato impotente.

Eric rivela a Quinn di essere diventato impotente: tutte le anticipazioni

Il Forrester sotto pressione svelerà a Quinn di essere diventato impotente. La Fuller farà di tutto per rassicurarlo mostrandosi molto comprensiva ma commetterà anche un errore. Confidandosi con Shauna la designer di gioielli le dirà di essere ancora attratta da Carter ma non sa che proprio in quel preciso istante, Eric sta ascoltando tutta la conversazione.

Come la prenderà il Forrester? Questo lo scopriremo molto presto. Intanto, stando alle ultime anticipazioni di Beautiful, per Steffy sono previsti nuovi guai. La moglie di Finn dopo il probabile omicidio di Sheila avrà una nuova rivale in amore. Il dottore verrà corteggiato da Paris. Cederà alle tentazioni? Quale sarà invece la reazione di Steffy? Non ci resta che seguire i nuovi episodi di Beautiful.