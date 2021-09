Maria De Filippi celebra a sorpresa il matrimonio: chi si è sposato. La conduttrice di Canale 5 si è spesa in prima persona sulle nozze

Non è soltanto la conduttrice più famosa delle reti Mediaset, ma anche un punto di riferimento per tutti i ragazzi passati per i suoi talent. Maria De Filippi porta avanti ormai da anni programmi come ‘Amici‘, ‘Uomini e Donne‘ e ‘C’è posta per te‘, non perdendo mai occasione per mostrare la sua grande umanità. Questa volta, però, un suo gesto è andato ben al di là delle telecamere e della tv, andando a toccare la vita di due ragazzi davvero speciali. La compagna di Maurizio Costanzo ha officiato in prima persona il matrimonio di due ragazzi, Bruno e Alessandro, che hanno deciso di sposarsi. A testimoniare il tutto c’ha pensato l’autrice e amica Raffaella Mennoia, immortalando le scene su Instagram. Nel corso di alcune stories ci sono dei bei selfie con la De Filippi e foto dei diretti interessati.

Gran parte della celebrazione del matrimonio è finita sui social, per la gioia dei fan. La coppia di ragazzi potrebbero far parte del gruppo di lavoro della presentatrice, anche se questo non è stato svelato.

Tra gli invitati alla cerimonia erano presenti infatti diversi autori che collaborano da anni con Maria. La diretta interessata, con tanto di fascia tricolore, ha celebrato le nozze, rendendo felici Bruno e Alessandro per il loro si ufficiale.

Colei che ha ripreso tutto, ovvero Raffaella Mennoia, ha condiviso sul proprio profilo anche una dedica davvero toccante per gli sposi.

“Il senso della vita poi alla fine credo sia solo questo. Auguri amici di questo inizio proseguo di vita insieme…Bruno e Alessandro“, facendo letteralmente commuovere tutti. Alla celebrazione era invitata anche l’artista Giordana Angi, anch’essa lanciata da Maria De Filippi attraverso ‘Amici‘. In loro onore si è esibita cantando la sua canzone “Siccome sei”.

Un finale toccante per una giornata speciale, in tutti i sensi.