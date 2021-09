Anticipazioni Love is in the Air, sono guai per Eda: minacciata da Semiha

Eda e Serkan presto affronteranno un nuovo ciclone: le ultime anticipazioni di Love is in the Airù

Eda e Serkan hanno ritrovato un loro equilibrio ma qualcosa sta per cambiare anche per i due protagonisti assoluti di Love is in the Air. La ragazza dovrà fare i conti con inattese sorprese spiacevoli che vedranno contro di lei Semiha. La donna getterà Eda nel panico mettendo in discussione la holding per distruggere Serkan

A questo punto la Yıldız per salvare il suo ragazzo dovrà accettare una serie di ricatti che la malvagia nonna le farà. Semiha l’ha promessa al principe Seymen e Eda seppure non lo ami inizierà a pensare di accettare. Solo così potrà salvare Serkan dalle grinfe di sua nonna.