Antonella Clerici, arriva il doppio rifiuto: nessuno se lo aspettava. La conduttrice di Rai 1 lo ha deciso ufficialmente nelle ultime ore

Dopo aver chiuso la lunghissima parentesi della ‘Prova del cuoco’, Antonella Clerici sembrava essersi presa una pausa dall’attività professionale. Complice anche lo scoppio del Covid la nota conduttrice aveva preferito aspettare il progetto giusto per rigettarsi nella mischia. Poi è arrivata l’opportunità di ‘E’ sempre mezzogiorno’, con la consueta fascia del lunch time di Rai 1 nuovamente affidata alla sua legittima proprietaria. Il successo di ascolto l’ha riportata al centro della scena, assieme anche alla partecipazione a ‘The Voice of Senior’. La stagione 2021/2022 la vedrà protagonista dei due progetti e dal 13 settembre si ricomincia a fare sul serio. Ma della Clerici si era tornati a parlare anche per quanto concerne la vita privata e la chance di convolare a nozze a breve.

Antonella Clerici, arriva il doppio rifiuto: non parteciperà a ‘Ballando con le stelle’

Il rapporto con Vittorio Garrone, compagno di vita ormai da anni, prosegue a gonfie vele ma per ora non sembra essere giunto ancora il momento del grande salto. In un’intervista al magazine ‘Gente‘ ha confidato: “Per ora non sono nei nostri piani, ma non le escludiamo”, spiega Antonella che specifica come: “Se sarà, sarà una cosa intima. E si saprà a cose avvenute”.

Il suo nome era stato accostato anche ad un altro progetto professionale di grande appeal, come ‘Ballando con le Stelle’. Un coinvolgimento nello show di Milly Carlucci che però è stato altrettanto smentito: “Prima o poi ci andrò, come ballerina per una notte. Devo dire che il programma mi è sempre piaciuto”. Per ora però nulla da fare e anche in questo caso la risposta è negativa. I fan dovranno ancora attendere per vederla in altre vesti e per ora dovranno accontentarsi dei suoi programmi su Rai 1.