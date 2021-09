Sneakers rare, 120.000 euro per questo modello: ecco come riconoscerlo

Il mondo del collezionismo comprende anche le sneakers rare, probabilmente tra i mercati più fiorenti. Questo modello costa 120.000 euro

Negli ultimi anni, il mondo del collezionismo ha registrato un boom con ben pochi precedenti. Sono centinaia le categorie diverse nelle quali si divide il settore, con appassionati da ogni angolo del mondo disposti a pagare cifre inimmaginabili pur di portarsi a casa oggetti apparentemente introvabili altrove.

Che sia per un errore di stampa, di conio, per un difetto di produzione, per la tiratura limitata o per il legame con un periodo storico, ad oggi è sempre più facile trovare esemplari a centinaia di migliaia di euro. Oggi parliamo di sneakers rare, probabilmente uno dei settori più in crescita nell’ultimo periodo. C’è un paio di scarpe che costa 120.000 euro.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Monete rare, queste 100 Lire valgono un tesoro: potreste averle voi!

Sneakers rare, 120.000 euro per le Dunk Low PlayStation di Travis Scott

La collaborazione tra Nike e Travis Scott sta portando a risultati fuori da ogni più rosea immaginazione. Ci sono tantissimi modelli arrivati a valere cifre da capogiro, sia per la loro bellezza che per la rarità. Il cosiddetto mondo dell’hypebeast, con tirature limitate e cifre sempre in crescita. Parliamo per esempio delle Dunk Low nate dalla collaborazione con PlayStation, rilasciate in pochissime versioni e – com’era lecito aspettarsi – costosissime.

FORSE TI INTERESSA ANCHE >>> Monete rare, 25.000 euro per queste vecchie Lire: come riconoscerle

Sul portale di riferimento Stockx.com le potete trovare alla “modica” cifra di 118.030 euro. Ma non è finita qui, come sempre in questi casi. Se ne avete un paio e lo volete mettere in vendita per conto vostro, potreste andare in contro ad un’asta a suon di migliaia di euro. E il gruzzoletto potrebbe alzarsi di parecchio.