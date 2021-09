Calciomercato Juventus, terremoto in panchina in caso di ko a Napoli: c’è Conte!

La Juventus potrebbe tornare sul calciomercato in caso di ko con il Napoli. Allegri è già sulla graticola e potrebbe tornare Antonio Conte.

L’inizio di campionato della Juventus è stato a dir poco deludente, con solo un punto in due partite e la dirigenza che potrebbe tornare subito sul calciomercato. Infatti in caso di ko con il Napoli, Massimiliano Allegri potrebbe essere messo in discussione. La dirigenza così potrebbe lavorare per un ritorno di Antonio Conte. Però il ritorno del tecnico salentino sarà possibile solamente al termine di questa stagione, che si preannuncia essere di transizione.

L’addio di Cristiano Ronaldo e la falsa partenza hanno fermato l’entusiasmo dei tifosi juventini. Anche i bookmaker, adesso, quotano la vittoria del campionato dei bianconeri a 3.0 rimanendo però i favoriti insieme all’Inter. Sabato pomeriggio, quindi, la sfida contro il Napoli potrebbe essere un primo crocevia stagionale. Andiamo quindi a vedere il piano della dirigenza juventina in caso di un altro passo falso.

Calciomercato Juventus, Conte pronto a tornare: decisivo il match con il Napoli

Sabato pomeriggio la Juventus affronterà il Napoli, in un match in cui i bianconeri non possono commettere un altro passo falso. Inoltre Massimiliano Allegri ha già iniziato a puntare il dito contro la dirigenza, rea di non aver mantenuto le promesse durante il calciomercato. Il nome più caldo, come anticipato, è quello di Antonio Conte che dopo l’addio all’Inter è ancora alla ricerca di un progetto serio.

Al momento il ritorno del tecnico salentino è altamente improbabile. Però la stessa cosa si diceva anche dell’Allegri-bis che alla fine però si è concretizzato. Inoltre Conte potrebbe tornare solamente al termine della stagione e non accetterebbe un incarico a campionato in corso. La Juventus, però, adesso chiede un cambio di marcia a Massimiliano Allegri, chiamato a conquistare la prima vittoria stagionale.