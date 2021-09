Festival di Castrocaro 2021, la finale: i nomi in gara e dove vederlo

Attesissima finale del Festival di Castrocaro 2021 per stasera, martedì 7 settembre, con tanti cantanti in gara

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Festival di Castrocaro 2021 (@festivaldicastrocaro2021)

Paola Perego e Valeria Graci sono pronte a salutare la 64° edizione del Festival di Castrocaro giunta ormai al termine con la finalissima di questa sera. È arrivato il momento, infatti, delle last auditions a cui sono arrivati in 8. La speciale commissione composta da Marianna Tonellato, sindaca di Castrocaro Terme, i produttori Maurizio Parafioriti e Diego Calvetti, Alessio De Stefani responsabile dei contenuti editoriali e Niccolò Presta responsabile musicale della società di produzione Arcobaleno Tre hanno fatto le loro selezioni.

LEGGI ANCHE > > > Gratta&Vinci rubato a Napoli, parla il tabaccaio accusato di furto: “L’ho comprato io, non la signora anziana”



NON PERDERTI > > > Denise Pipitone, la decisione è ufficiale: succederà molto presto

LEGGI ANCHE > > > Ilary Blasy, anticipazione clamorosa: sarà in studio con loro

Festival di Castrocaro 2021: la finale

Questa sera, a partire dalle 21:25, su Rai 2, Paola Perego e Valeria Graci condurranno la finale dell’amatissimo Festival del paese romagnolo. Sarà possibile seguire la diretta anche su RaiPlay o Rai Radio 2. A giudicare i ragazzi in gara -ed a duettare con loro- ci saranno quattro artisti: Noemi, Margherita Vicario, Ermal Meta e Boosta dei Subsonica. Per decretare il vincitore verranno sommati i voti della giuria, quelli dei professionisti ed esperti di Rai Radio 2 ed i voti del pubblico prelevati dalla piattaforma TIMMUSIC. Il vincitore sarà direttamente ammesso all’Audizione dal vivo della sezione Sanremo Giovani 2022.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE > > > Stefania Orlando: “Facevo questo lavoro prima di arrivare in TV”. Fan sbalorditi

Ecco i cantanti in gara:

Federica Marinari, 27 anni – Dimenticato (Mai)

Greta Ciurlante, in arte Mirall, 30 anni – Padre nostro

Antonio Meleddu, in arte Bandito, di 19 anni – Romantico cronico

Leonardo Meconi, nome d’arte Leo Meconi di 17 anni – Fino all’alba

Claudia Pregnolato, in arte Namida, di 21 anni fa – Tagadà

Simone Veludo, in arte Simo Veludo di 27 anni – Mutande

Camilla Giorgia Bernabò, nome d’arte Sintesi – Astronauta

Vite Parallele (formato da Aldo Campanaro di 27 anni e Simona Dodaro di 21 anni) – Scorpione.