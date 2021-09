Fabrizio Corna contro un idolo di Amici: “Sei solo un prodotto commerciale”

Fabrizio Corona ha voluto dire la sua anche riguardo il recente sfogo di dell’idolo di Amici. L’ex re dei paparazzi ci è andato giù duro: ecco le sue parole. Il cantante di Amici gli vorrà rispondere?

Sangiovanni ha detto più volte quello che pensa del gossip: “Si parla sempre di indiscrezioni, di ciò che si vede e non si vede, di superficialità. Tutti si aspettano che qualcuno sbagli qualcosa, per goderne. Lo sento addosso anche a me, ma volevo dirvi che in tutta questa confusione sto lavorando come un pazzo“.

LEGGI ANCHE >>> Amici 20, Sangiovanni e il duro sfogo: “Non sono il fidanzato di Giulia” – VIDEO

NON PERDERTI >>> Fabrizio Corona, regalo inatteso per Ferragosto: i fan sono con lui

La posizione di Sangiovanni è chiara: vorrebbe che si parlasse di lui solo riguardo la sua musica. Ha dato anche segnali di disappunto per quella che lui considera un’attenzione morbosa nei confronti della relazione con Giulia Stabile, la vincitrice dell’ultima edizione di Amici. Lui vorrebbe che si parlasse di lui in quanto musicista e della danza della fidanzata.

Fabrizio Corona, le dure parole su Sangiovanni

Fabrizio Corona ha voluto dire la sua riguardo lo sfogo di Sangiovanni, che ha chiesto ai suoi ammiratori di rispettare la sua privacy. L’ex fotografo dei vip ha ricordato che proprio con la partecipazione ad Amici ha scelto di rinunciare ad una parte della sua intimità a favore di una rapida ascesa verso il successo.

LEGGI ANCHE >>> Amici 20, Aka7even furioso: tutta la verità sul rapporto con Sangiovanni – VIDEO

Fabrizio Corona ha poi sferrato l’affondo all’idolo di Amici sui social: “Se fossi stato un artista, non avresti scelto la strada più semplice per arrivare alla fama, alla popolarità e a milioni di follower. Mi dispiace per te, giovane, carino e talentuoso ragazzo che si veste di rosa… Tu per ora sei solo un prodotto commerciale della televisione popolare“.