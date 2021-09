Belen Rodriguez preoccupata per Antonino Spinalbese: il motivo

Belen Rodriguez preoccupata per Antonino Spinalbese: ecco cosa sta succedendo proprio in queste ultimissime ore.

Era in perfetta forma fisica ma dopo essersi infortunato nel corso di un allenamento Antonino Spinalbese ha perso un po’ di tono muscolare. Il compagno della Rodriguez stava lavorando tanto sul suo corpo ed i risultati erano più che evidenti. Ma un incidente di percorso, oltre a preoccupare Belen, gli è costato parte del lavoro svolto.

Il 26enne stava facendo attività fisica quando si è inclinato due costole e per questo motivo ha dovuto interrompere gli allenamenti per oltre un mese perdendo circa 6kg. Finalmente però il peggio è passato e ben presto l’ex hair stylist potrà tornare in sala ad impugnare pesi e bilancieri.

Antonino Spinalbese lontano dalla palestra per un infortunio: ha dedicato più tempo a Belen e a Luna Marì

Il compagno di Belen Rodriguez ha perso massa muscolare a causa di un infortunio che l’ha costretto a fermarsi con gli allenamenti per oltre un mese. Ma non tutto il male vien per nuocere, difatti, Antonino stando a riposo ha avuto più tempo da dedicare alla sua famiglia nonché alla figlia Luna Marì.

La piccola, nata poco meno di due mesi fa, il 12 luglio, ha ulteriormente consolidato l’unione tra la showgirl argentina e Antonino il quale vorrebbe a tutti i costi sposare Belen. Questa ultima infatti ha più volte dichiarato che il 26enne ha sempre pronta sulla punta della lingua la proposta di matrimonio. Non ci resta che attendere il fatidico momento del ‘Si’.