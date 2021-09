Barbara D’Urso, che gaffe imbarazzante a Pomeriggio Cinque! – VIDEO

Barbara D’Urso ha inaugurato il 6 settembre la nuova stagione di Pomeriggio Cinque: ecco la spassosa gaffe che l’ha vista protagonista durante un collegamento in diretta con una giornalista.

Il 6 settembre alle ore 17:35 su Canale 5 è iniziata la nuova stagione della trasmissione di Barbara D’Urso, Pomeriggio Cinque. Il programma di videonews è stato rinnovato completamente, anche se ha mantenuto il suo tipo mix di dibattiti che vanno dall’attualità, alla cronaca, agli approfondimenti ed alla politica.

Gli ospiti in studio della prima puntata sono stati Rita Dalla Chiesa, Klaus Davi e Paolo Del Debbio. Agli spettatori non è sfuggito sicuramente il cambio di passo: non si sono infatti visti i soliti vip e le discussioni accese degli anni precedenti. Inoltre, il nuovo design dello studio ha richiamato alla memoria di molti il programma Vita in diretta di Matano.

Pomeriggio Cinque, ecco cosa ha detto Barbara D’Urso

La prima puntata di Pomeriggio Cinque ha affrontato il tema più importante degli ultimi due anni a livello globale: il Covid. Barbara D’urso si è anche collegata in diretta con diversi inviati con cui ha discusso riguardo l’obbligo vaccinale, che il primo ministro Mario Draghi ha dichiarato di voler estendere sicuramente ad altre categorie di lavoratori.

Durante il dibattito, Barbara D’Urso si è resa protagonista di una gaffe piuttosto imbarazzante: “l’obbligo vaccinale” è diventato “obbligo vaginale“. La presentatrice si è accorta subito di quanto successo, e ha cercato subito di sdrammatizzare: “Sì, ecco… Lo sapevo. Vabbè, succede anche a grandi conduttori e conduttrici…“.

Ecco il video in cui si vede la gaffe di Barbara D’Urso nella prima puntata di Pomeriggio Cinque: