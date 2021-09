Netflix, linea dura contro chi spoilera: l’ultima trovata è pazzesca!

Gli spoiler delle proprie serie TV preferite sono una delle cose più fastidiose. Per questo motivo, Netflix ha deciso di intervenire con una trovata geniale

Da ormai qualche giorno, Netflix ha reso disponibile i primi 5 episodi della nuova stagione de La Casa di Carta. Inutile dire che lo show spagnolo sta registrando nuovamente numeri da record, con milioni di utenti che hanno letteralmente divorato le ultime puntate e ora aspettano la seconda parte che chiuderà l’intera storia.

Come spesso accade in questi casi, quando ci sono eventi globali così importanti il rischio spoiler è dietro l’angolo. Sta succedendo anche con La Casa di Carta, ma questa volta Netflix ha deciso di usare il pugno duro e organizzare un’attività speciale ed esclusiva.

Netflix, l’ultima trovata per limitare gli ‘spoileratori’

Un’operazione di marketing geniale quella appena attuata da Netflix, che ha deciso di selezionare alcuni tra gli ‘spoileratori’ più accaniti d’Italia e ha organizzato loro una attività speciale ed esclusiva: una proiezione esclusiva in aereo. Perché proprio su questo mezzo? Semplice, perché è l’unico luogo dove i telefoni devono rimanere spenti!

Cinque ore totali di volo, sufficienti per far sì che gli utenti in questione potessero guardare tutti e 5 gli episodi senza spoilerare in rete ad altri utenti ignari. Il pericolo è però un altro: una volta scesi dal mezzo, avranno tenuto la bocca chiusa o saranno tornati a fare ciò che amano di più? Se volete evitare spiacevoli anticipazioni, non vi resta che chiudervi in casa e vedere le puntate quanto prima!