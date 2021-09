Anticipazioni Beautiful: il tragico epilogo ed il ricovero in clinica

Le anticipazioni di Beautiful rivelano i tragici episodi di cui sarà vittima uno dei personaggi più amati della soap opera, ma forse anche uno dei più fragili: ci sarà il ricovero in clinica dopo un episodio violento.

L’incidente in moto avrà per Steffy delle conseguenze molto più gravi del previsto. Inizierà infatti ad abusare degli antidolorifici in modo sconsiderato: il primo ad accorgersene sarà suo fratello Thomas, oltre a Liam, che troverà anche delle pillole nascoste fra i cuscini del divano, oltre a vedere Steffy priva di sensi.

Thomas cercherà dunque di tendere la sua mano a Steffy, ma questo la renderà solo più nervosa. Avendo paura che le possano portare via la bambina, nel momento in cui la Logan le riporterà a casa la figlia in ritardo, avrà una reazione scomposta ed esagerata. In quel momento arriverà il dottor Finnegan, che cercherà di aiutarla.

Anticipazioni Beautiful, la situazione di Steffy precipita

Steffy continuerà a negare di assumere gli antidolorifici in maniera scorretta, oltre ad aver bisogno di un supporto psicologico. Liam deciderà di allontanarla dalla bambina in via temporanea, per il suo bene. Anche qui, Steffy avrà una reazione violenta e poco lucida, minacciando anche Ridge con un coltello.

Fortunatamente, tornerà in sè prima di far male a sè stessa o a Ridge, Liam e Finn, molto preoccupato per lei. Steffy verrà messa alle strette, ed a questo punto non potrà più negare di avere bisogno di aiuto per superare quello che le sta succedendo dopo l’incidente: accetterà dunque il ricovero in clinica.