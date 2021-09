Simona Ventura, rivelazione ai suoi fan: “Ho avuto un po’ paura”

Simona Ventura fa una rivelazione su Instagram dove confessa ai suoi numerosissimi followers di aver avuto un po’ paura.

Simona Ventura finalmente ha fatto il vaccino. La conduttrice, anche se in ritardo rispetto ai suoi colleghi, si è sottoposta al siero e attraverso i social ha voluto chiarire i motivi della decisione di fare il vaccino. La presentatrice nei mesi scorsi aveva contratto il Covid e perciò ha dovuto attendere la conclusione del periodo di immunizzazione post malattia.

Una volta terminata l’immunizzazione, Simona Ventura ha effettuato il vaccino, anche se con un po’ di paura. “E finalmente, dopo il periodo di immunizzazione per aver contratto il Covid a Marzo, ieri ho fatto il vaccino! Vi dirò che avevo un po’ di paura, vista l’informazione terroristica che serpeggiava negli ultimi tempi in alcuni organi di informazione. Invece non me ne sono neanche accorta”.

Tramite il proprio profilo Instagram la conduttrice si è detta felice e libera di aver fatto il vaccino e di poter scaricare il green pass: “Grazie ai medici e infermieri, tutti cordialissimi ed efficienti. Felice di avere già il green pass dove potrò entrare ovunque! Sono regole giuste che vanno rispettate”. Poi l’appello agli italiani, impegnati a proseguire la campagna di vaccinazione: “VACCINIAMOCI TUTTI!!! PER IL BENE DI TUTTI!!”