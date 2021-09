Emma Marrone è pronta a ripartire, manca sempre meno: “Forza e coraggio”

Emma Marrone, ex allieva di Amici e cantante affermata, è pronta a ripartire.

L’estate sta finendo per tutti, anche per Emma Marrone che è pronta a tornare sui canali Sky di X-Factor. Già nelle scorse settimane l’ex allieva di Amici ha iniziato via social a caricare l’attesa in vista del ritorno dello show, mentre nelle ultime ore ha fatto un simpatico annuncio rivelando come sia ormai prossima ad effettuare il cambio di stagione dei suoi armadi.

Il sole inizia a scaldare meno e così bisogna iniziare a indossare abiti un po’ più pesanti rispetto a quelli utilizzati sino ad ora. Emma Marrone non fa eccezione e così ha mostrato ai suoi followers uno scatto dove a corredo scrive: “Foto inutile per dirvi che è arrivato il momento di fare il cambio stagione degli armadi. Forza e coraggio”.

Uno scatto simpatico non poteva non fare in modo che i followers interaggissero in modo scherzoso con Emma. Infatti i follower della cantante lanciata da Amici di Maria De Filippi hanno dimostrato di essere molto fantasiosi e simpatici. C’è chi si è soffermato sui piedi, “Così hai fatto felice i tuoi followers feticisti” – commenta spiritoso un fan – . Poi c’è chi prova a poetizzare: “Forza e coraggio che la vita è un passaggio” ha risposto un altro ammiratore della cantante.