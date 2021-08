Un’ex concorrente dell’Isola dei Famosi non ha nascosto la commozione per quanto le è successo per la seconda volta a distanza di pochi anni. Scopri di chi si tratta e guarda tutte le foto.

Dopo aver intrecciato una relazione serissima, con tanto di anello e presentazioni ufficiali, Mario Balotelli e Fanny Neguesha si erano lasciati molto rumorosamente nel 2014. Nel 2018, i due erano tornati a litigare sui social network, dove non si sono risparmiati delle reciproche accuse molto pesanti.

LEGGI ANCHE >>> Isola dei Famosi, che nome come opinionista: c’è l’annuncio

NON PERDERTI >>> Uomini e Donne, ex tronista all’Isola dei Famosi? Clamoroso annuncio

Tutto era partito da una frase pubblicata da Balotelli: “I soldi non comprano le donne, ma fanno innammorare le p*****e“. Nonostante la relazione fosse finita da anni e non ci fosse alcun riferimento, Fanny si sentì chiamata in causa. La sua frecciatina fu molto velenosa: “Chiediti perchè con tutti i soldi che hai nessuno ce la fa a stare con te“.

Anche Super Mario replicò subito alle dichiarazioni di lei, nonostante non riportassero alcun nome specifico. Il calciatore sottolineò di essere molto fortunato a non aver avuto alcun figlio da lei, che sarebbe solo alla ricerca di fama e soldi. Inoltre, aveva lasciato intendere che ci fosse una verità scomoda da rivelare riguardo la loro passata relazione.

Fanny Neguesha, la gioia della seconda maternità per l’ex concorrente dell’Isola dei Famosi

Fanny Neguesha si è lasciata alle spalle la relazione con Mario Balotelli, ed ormai fa coppia fissa dal 2017 con Mario Lemina, il centrocampista gabonese di ventisette anni del Nizza. Dopo aver avuto un primo figlio, la coppia ha deciso di ripetere di nuovo l’esperienza della gravidanza allargando la famiglia.

LEGGI ANCHE >>> Ex on the beach, è invasione dei naufraghi dell’Isola dei Famosi: i dettagli

È stata proprio la modella ad annunciare che il 26 agosto è nata una femminuccia. Il nome scelto per la piccola è Indiah Elisa Liliana. La dedica di Fanny è commovente: “Sarai la forza di mamma e la debolezza di papà, ma anche la gioia e i dolori di tuo fratello Isaiah. Ti amiamo piccola Indiah“.

Ecco alcune delle foto condivise dall’ex concorrente dell’Isola dei Famosi riguardo la seconda maternità: