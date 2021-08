Fortnite, un leak svela in anteprima la nuova skin: è spettacolare!

Finalmente ci siamo. Un leak ha svelato in anteprima la nuova skin in arrivo su Fortnite, ed è spettacolare. Ecco come ottenerla

Tante altre novità arriveranno presto su Fortnite. Il battle royale targato Epic Games non è nuovo a sorprese che hanno letteralmente lasciato di stucco i propri utenti, e sarà così anche questa volta. Un leak ha svelato infatti in anteprima la nuova in uscita, ed è spettacolare!

Si tratta in realtà di un personaggio del quale già si era parlato nei giorni scorsi, ma solo come indiscrezione da prendere con le pinze. Ora è invece arrivata la conferma, con tanto di prime immagini.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Fortnite, evento in onore di un personaggio storico: come seguirlo

Fortnite, arriva la skin di Will Smith in Bad Boys

Will Smith è pronto a sbarcare su Fortnite, con la nuova skin di Mike Lowrey (personaggio di Bad Boys). Si tratta nello specifico di un costume di livello epico, venduto nello shop al prezzo di 1.500 V-Buck e dotato anche del dorso decorativo Borsone da Detective. Nel set ci sarà anche lo strumento di raccolta Coltelli Mina Vagante.

FORSE TI INTERESSA ANCHE >>> Apple ripara il tuo iPhone 12 gratuitamente: ecco cosa bisogna fare

Ancora non è chiaro, ma pare che a breve dovrebbe essere rilasciata ufficialmente. Si aspetta solamente la comunicazione ufficiale da Epic Games.