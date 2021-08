Can Yaman, notte folle in Serbia: spuntano le foto, Diletta non c’è

Can Yaman ha annunciato un breve viaggio in Serbia, dove non si è dedicato solamente ai suoi impegni lavorativi. Ecco le foto ed i video del viaggio dell’attore turco a Belgrado.

Dopo aver firmato un importante contratto per le riprese di “Viola come il mare”, Can Yaman aveva annunciato ai suoi fan di avere in programma un breve viaggio in Serbia. I motivi della trasferta sono professionali: l’attore è volato a Belgrado per promuovere il neonato marchio di abbigliamento di un suo amico ed il relativo negozio.

LEGGI ANCHE >>> Can Yaman, che caduta di stile! Tratta male una sua fan – VIDEO

NON PERDERTI >>> Diletta Leotta-Can Yaman, indiscrezione pazzesca: cambia di nuovo tutto

Ecco dunque che, dopo aver sbrigato le faccende lavorative, Can Yaman ha comunque deciso di trascorrere anche la serata a Belgrado, la capitale della Serbia. Il tutto senza mai trascurare le sue fan: come ormai di consueto, il turco si è concesso il solito bagno di folla non risparmiandosi in selfie ed autografi.

Ecco un breve video condiviso dallo stesso attore:

View this post on Instagram A post shared by Can Yaman (@canyaman)

Can Yaman, Diletta Leotta ormai è un ricordo lontano?

Durante la serata trascorsa in Serbia, Can Yaman non si è risparmiato divertimenti. Lo si è visto immortalato insieme a numerose persone, fra cui la make up artist Vida Todorovic ed il suo agente Roberto Macellari, che lo definisce un fratello. In quello che sembra l’ennesimo connubio fra dovere e piacere, non è passata inosservata l’assenza di Diletta.

LEGGI ANCHE >>> Diletta Leotta-Can Yaman, nuovo colpo di scena: rivelazione bomba!

Come annunciato dall’esperto di gossip Rosica, la storia fra la Leotta e Yaman sembrerebbe davvero essere finita. Dopo l’impegno in Serbia, Can Yaman è tornato subito a Roma, senza neanche fermarsi dove abita lei a Milano. L’attore volerà subito a Venezia dove sarà coinvolto in una cerimonia di premiazione.

Ecco alcune delle foto della serata condivise da Can Yaman ed i suoi amici: