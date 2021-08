Amici, un amatissimo ex protagonista di nuovo papà: fan pazzi di gioia

Amici, un amatissimo ex protagonista di nuovo papà: anche se non fa più parte del talent, è nella storie e i fan sono pazzi di gioia

Ci sono personaggi nella storia di ‘Amici‘ che sono rimasti per sempre nel cuore del pubblico anche se non fanno più parte del talent di Canale 5. Come Kledi Kadiu, grande professionista e insegnante che nelle ultime ore ha voluto condividere la sua gioia con tutti i follower.

La moglie, Charlotte Lazzari, ha partorito il loro secondo figlio. Un maschietto che è stato chiamato Gabriel e pesa quasi 4 chili. “Grazie per tutti i vostri messaggi calorosi – ha scritto Kadiu – Charlotte e Gabriel stanno bene e sono in buone mani”. Il parto è avvenuto all’Ospedale di Rimini, città nella quale la coppia vive da anni.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Kledi Kadiu (@kledi)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Andrea Damante-Elisa Visari, la dedica che fa impazzire il web: “La più bella” – FOTO

Amici, un amatissimo ex protagonista di nuovo papà: la famiglia creata con Charlotte si allarga

Solo qualche giorno fa Charlotte aveva rivolto un dolcissimo pensiero al figlio che stava per arrivare: “La mia mania di avere tutto sotto controllo, di programmare senza sosta di voler essere il vento che fa muovere il mare. Baby G mi ha fatto rendere conto che questa lezione non era ancora stata appresa negli anni e che non posso essere io a dominare il mare bensì cavalcarlo, aspettando con pazienza l’onda giusta, senza attaccamento ne aspettativa. Arrendersi. Affidarsi. Respirare il tempo”.

Il secondo figlio, dopo la piccola Léa che è nata nel 2016. Kledi e Charlotte, ballerina e insegnante di yoga, stanno insieme da sei anni e si sono sposato nel giugno del 2018. E lui alterna gli impegni come insegnante e professionista richiestissimo a quelli di papà. Arrivato in Italia trent’anni fa, nel corso della prima grande migrazione albanese nel nostro Paese, ha sempre ricordato di come sia stato duro ma anche bellissimo ambientarsi. E quattro anni dopo conobbe Carla Fracci, un incontro che gli ha cambiato la vita.