Anticipazioni Love is in the Air, una nuova rivelazione colpisce Serkan: che delusione

Le ultime anticipazioni di Love is in the Air vedono in difficoltà Eda. Dopo il bacio con Serkan non è scoppiato di nuovo l’amore

Love is in the Air continua ad allietare i pomeriggi estivi dei telespettatori con le vicende dei protagonisti della soap. Le anticipazioni rivelano numerosi colpi di scena che lasceranno senza alcun dubbio a bocca aperta gli appassionati della serie turca in onda dal lunedì al venerdì dalle ore 15.30 alle ore 16.30.

Tra Eda e Serkan è finalmente scattato il bacio ma per entrambi questo sembrerebbe non rappresentare nulla di buono, difatti, i due non torneranno insieme. Serkan inoltre sarà ad un passo dallo scoprire la verità sul contratto di Kaan. A raccontargli tutto è Selin, precedendo Ferit e Ceren, rivelandogli anche che Eda sapeva già tutto.

Il protagonista di Love is in the Air sarà particolarmente deluso da Eda tanto da chiedergli di esaudire tre suoi desideri. Selin deciderà di lasciare la Holding dando le sue dimissioni: cercherà lei stessa una sua sostituta per andare a vivere in Danimarca.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO>>> Milly Carlucci, decisione definitiva della Rai: pubblico entusiasta

Love is in the Air, Selin da le sue dimissioni e la sostituta renderà difficile la vita ad Eda: tutte le anticipazioni

Dopo aver svelato tutta la verità a Serkan, Selin decide di comunicare le sue dimissioni alla Holding ma prima di andare via dovrà cercare una sua sostituta. Eda intanto sarà pervasa dalla gelosia quando vedrà Serkan valutare le candidate. Difatti, la ragazza deciderà di prendere in mano la situazione scegliendo lei la sostituta di Selin basandosi esclusivamente sul CV.

TI CONSIGLIO DI LEGGERE QUESTO ARTICOLO>>> Anna Tatangelo attaccata da una collega: “Mi scappa da ridere”

Ma la nuova arrivata, Balca, sarà subito attratta da Serkan mandando ulteriormente in crisi Eda. Questa ultima cercherà in ogni modo di renderle la vita difficile all’interno della Holding ma per lei ci saranno numerosi imprevisti. La ragazza approfitterà della promessa fatta a Serkan, quella di esaudire tre suoi desideri, per presentarsi all’improvviso a casa sua. Qui Eda troverà Balca: quest’ultima farà finta di aver perso un orecchino sul divano di Serkan per fare ingelosire Eda. Cosa succederà? Lo scopriremo molto presto.